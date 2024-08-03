Дары далекого прошлого: какие праздники отмечают 3 августа в России и в мире

В России и мире 3 августа отмечается день памяти пророка Иезекииля и День арбуза

Фото: www.globallookpress.com / BAO

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Этот день повод вспомнить о сладостях жизни и окунуться в прошлое — более чем на две тысячи лет назад.

Эта суббота отмечена сразу несколькими памятными событиями — праздниками, которые отмечаются 3 августа. Тут и сладкий международный день арбуза, и таинственная история ветхозаветного святого пророка Иезекииля. 5-tv.ru собрал примечательные события первой субботы этого месяца.

Международный день арбуза

5-tv.ru

Известно, что крайне популярную ягоду стали выращивать египтяне 4000 тысячи лет назад. Так, арбузы ставили в усыпальницах умерших фараонов, чтобы плод дарил правителю свою сладость и в загробной жизни. При этом официальной родиной арбуза считают именно Южную Африку.

Изначально Национальный день арбуза начали отмечать в США, уже после праздник получил международный статус.

Фестивали — главная традиция Дня арбуза, который организовывают как в США, так и в России, а также в других государствах. Обычно в этот день Астрахань становится центром праздника в РФ, где массовые гуляния плавно перетекают в дегустацию арбузов.

День памяти святого пророка Иезекииля

Православная церковь традиционно вспоминает 3 августа об одном из самых таинственных пророков Божиих — Иезекииле. Ветхозаветный святой VI века до Рождества Христова попал в Вавилон вместе с переселенцами из своего народа.

Именно там он открыл в себе дар пророчества. Рассказывается, что это произошло на 30 году его жизни, тогда Бог открыл Иезекиилю будущее не только народа Израиля, но и всего человечества.

Среди самых известных — предсказание о вечном правлении грядущего царя Давида, о падении иудеев в идолопоклонничество и Конце времен. Стоит упомянуть, что пророчество о воскресении читается в православных храмах накануне Пасхи Господней — на утрени Великой Субботы.

Онуфрий Молчаливый

© РИА Новости / Виталий Аньков

Святой Онуфрий Молчаливый почитается также в этот день — 3 августа. Он был монахом Киево-Печерского монастыря в XII веке, там же сейчас и находятся его мощи.

Согласно народным традициям и обычаям, в этот день запрещается много разговаривать. Считается, что пустые беседы привлекают неудачу, именно так считали на Руси. В праздник люди проводили особые ритуалы, все дело в защите домашнего скота не только от различных хищников, но и от болезней.

Праздник завершался не настолько строго, он заканчивался ярмарками и гуляниями — люди веселились всласть, участвовали в различных конкурсах и играх.

Именины

В этот день именины празднуют: Анна, Георгий, Евгений, Иван, Петр, Семен и Федор.

Народные приметы

Если в этот день будет дождливая погода, значит есть повод молчать, иначе разразится молния.

Если 3 августа холодная ночь — это знак того, что будет суровая, холодная зима.

Если же дождя нет, но погода влажная — намечается большое количество грибов. Пора брать корзину и идти в лес.

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