Фото: Минобороны РФ

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Жертв удалось избежать.

Киев совершил террористическую атаку по гражданской инфраструктуре Севастополя в ночь на 2 августа поставленными американцами оперативно-тактическими ракетами ATACMS. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Известно, что кассетная боевая часть ракеты упала на крышу жилого многоэтажного дома в ходе отражения дежурными силами противовоздушной обороны (ПВО).

К счастью, жертв среди населения нет, сообщают в ведомстве.

«Только по счастливому стечению обстоятельств удалось избежать жертв среди спящих в своих квартирах мирных севастопольцев», — говорится в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что эта атака была преднамеренной и согласованной с США — она была нацелена непосредственно против мирного населения Крыма.

Все это лишний раз подтверждает террористическую сущность киевского режима и его западных кураторов.

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