«Много мифов»: российский школьник поделился впечатлениями от отдыха в КНДР

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Аньков; 5-tv.ru

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Несмотря на насыщенную программу, ребята признались, что очень скучали по привычной домашней еде.

В аэропорту Владивостока сегодня встречали особенный рейс. С каникул в КНДР вернулись 250 российских школьников. За две недели они успели побывать в столице КНДР — Пхеньяне, а также посетить основные достопримечательности страны. Но большую часть времени провели в лагере на побережье Японского моря.

И он вполне может составить конкуренцию пятизвездочным отелям. А программа развлечений вообще ни на что не похожа: выход в море под парусом, занятия тхэквондо и кружок по изучению корейского языка.

«Существовало достаточно много мифов — и они оказались мифами. Страна не такая закрытая, дети там очень добрые, открытые, любят делиться с нами своими какими-то традициями», — сказал школьник из Санкт-Петербурга Егор Вальяжников.

Но, даже несмотря на насыщенную программу, «минус» в северокорейском отдыхе российские школьники все же нашли. Ребята рассказали, что очень скучали по привычной домашней еде, а вот рис, который был в традиционном ежедневном меню — успел надоесть.