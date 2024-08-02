Большая ягодка: в Петербурге стартовал сезон продаж арбузов и дынь

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В городе разместили сотни специализированных точек.

Сезон дынь и арбузов открыли в Петербурге. В городе разместили сотни специализированных точек. В Москве сезонная торговля стартует завтра.

Покупать бахчевые на придорожных развалах точно не стоит, как и брать половинки, так меньше риска, что в мякоть попадут бактерии.

По этой же причине стоит внимательно осмотреть на корку — она должна быть целой, без повреждений. Есть требования и к самому продавцу.

«Эти специализированные точки должны быть оборудованы соответствующим образом: иметь навес, чтобы арбузы не хранились под открытым небом, стеллажи, чтобы эти арбузы не лежали на земле, потому что это не допускается. И иметь вывеску с наименованием юридического лица или индивидуального предпринимателя, который осуществляет торговлю», — сказал Антон Недзвецкий -

член Общественного совета при Роспотребнадзоре.

Ранее 5-tv.ru сообщил, каким людям не следует есть дыню.