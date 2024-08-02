Большая ягодка: в Петербурге стартовал сезон продаж арбузов и дынь
В Петербурге стартовал сезон продаж арбузов и дынь
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
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В городе разместили сотни специализированных точек.
Сезон дынь и арбузов открыли в Петербурге. В городе разместили сотни специализированных точек. В Москве сезонная торговля стартует завтра.
Покупать бахчевые на придорожных развалах точно не стоит, как и брать половинки, так меньше риска, что в мякоть попадут бактерии.
По этой же причине стоит внимательно осмотреть на корку — она должна быть целой, без повреждений. Есть требования и к самому продавцу.
«Эти специализированные точки должны быть оборудованы соответствующим образом: иметь навес, чтобы арбузы не хранились под открытым небом, стеллажи, чтобы эти арбузы не лежали на земле, потому что это не допускается. И иметь вывеску с наименованием юридического лица или индивидуального предпринимателя, который осуществляет торговлю», — сказал Антон Недзвецкий -
член Общественного совета при Роспотребнадзоре.
Ранее 5-tv.ru сообщил, каким людям не следует есть дыню.