Осужденная в России баскетболистка из США отреагировала на обмен заключенными
Баскетболистка из США назвала победой обмен заключенными между РФ и Западом
Фото: Reuters / Evelyn Hockstein
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Бриттни Грайнер обменяли на россиянина Виктора Бута в 2022 году.
Осужденная в России американская баскетболистка Бриттни Грайнер назвала победой обмен заключенными. Ее цитирует издание The Washington Post.
«Это было определенно эмоционально. Я уверена, что будет еще более эмоционально позже. Я просто счастлива. Это большая победа. Огромная победа», — передало издание слова спортсменки.
Грайнер была задержана в столичном аэропорту Шереметьево в феврале 2022 года. В ее багаже нашли картриджи для курения, в которых содержалось гашишное масло. Химкинский суд Москвы приговорил американку к девяти годам лишения свободы и штрафу в размере одного миллиона рублей, однако позже, как сообщили в МВД, Грайнер обменяли на осужденного в США Виктора Бута.
В четверг, 1 августа, в турецком аэропорту Анкары состоялся самый масштабный за последнее время обмен заключенными между Россией и странами Запада. Так, российская сторона отпустила троих американцев, одного обладателя грин-карты, семерых немцев и еще семерых россиян. На Родину, в Россию, вернулись восемь осужденных за рубежом граждан.
Ранее 5-tv.ru передавал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о реальной роли американского президента Джо Байдена в обмене заключенными.