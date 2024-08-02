«Посходили с ума»: Вучич о бое женщины с провалившей гендерный тест боксершей на ОИ
Вучич: бой женщины с провалившей гендерный тест боксершей на ОИ это безумие
Фото: Reuters / Isabel Infantes
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Соперница из Италии решила выйти из боя на 46 секунде.
Боксерский поединок между итальянкой Анджелой Карини и представительницы Алжира Иман Хелиф, не прошедшей тест на гендерную принадлежность, является мировым безумием. Такие слова президента Сербии Александра Вучича приводит издание Novosti.rs.
«Представьте себе эту болезнь и сумасшествие, которые начали управлять миром, когда приходят мужчины, избивают женщин и получают медали», — пояснил свою позицию сербский лидер.
Вучич подчеркнул, что сейчас он стал свидетелем того, как безумие охватило мир, а люди «посходили с ума».
Анджела Карини из Италии вышла из боксерского поединка с соперницей из Алжира во время Олимпийских игр в Париже. Она отказалась от боя с Иман Хелиф спустя 46 секунд после начала боя — на 1/8 финала соревнования.
Спортсменка покинула ринг, подчеркнув, что это несправедливый боксерский поединок. В итоге провалившая гендерный тест соперница из Алжира была объявлена победительницей.
Стоит упомянуть, что Иман Хелиф была отстранена от участия в Чемпионате мира в 2023 году из-за того, что провалила тест на гендерное соответствие. Несмотря на это, Международный олимпийский комитет (МОК) решил допустить боксершу Хелиф на Олимпиаду в Париже в этом году.
Ранее 5-tv.ru писал, что в США потребовали пересмотра правил Олимпийских игр после трансляции церемонии открытия в Париже.