«Не могу дождаться»: Карди Би в третий раз станет мамой

Фото: www.globallookpress.com / Billy Bennight

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Рэп-исполнительница также опубликовала неоднозначный пост, в котором намекнула на развод.

Американская рэп-исполнительница Белкалис Марленис Альманзар, выступающая под псевдонимом Карди Би, объявила о беременности. Будущий малыш станет третьим в семье знаменитости.

Карди опубликовала в своих социальных сетях серию кадров, на которых она позирует в алом платье. В нем отлично виден живот исполнительницы.

Звезда написала большой пост, в котором обратилась к своему будущему малышу.

«С каждым концом приходит новое начало! Я так благодарна, что провела этот сезон с тобой. Ты принес мне так много любви, жизни и, самое главное, возродил мою силу! Напомнил мне, что я могу иметь все! Ты напомнил, что мне никогда не нужно выбирать между жизнью, любовью и моей страстью. Я так сильно тебя люблю и не могу дождаться», — написала Карди Би.

В своем обращении она косвенно подтвердила расставание со своим избранником — рэпером Offset (настоящее имя Киари Кендрелл Сифус). Ранее появились новости об их разводе после семи лет брака. Инсайдеры называли инициатором расставания Карди Би.

К слову, отношения в паре всегда были нестабильными. Еще в 2020 году Карди Би подала на развод, но вскоре передумала, а в 2021 году у них родился второй ребенок.

Прошлым летом пара снова оказалась на грани разрыва. Ходили слухи, что у Оффсена была интрижка с другой. Однако уже весной этого года звезды снова появились вместе на публике. Фанатам пары остается только гадать, станет ли очередное заявление о разводе финальным.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Мамаева призналась, как Погребняк удалось скрыть беременность.