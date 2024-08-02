Чем теплее, тем ярче? Можно ли получить оргазм, занимаясь сексом в носках

Фото, видео: www.globallookpress.com / Oliver Gutfleisch; Личный архив Александры Миллер; 5-tv.ru

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Поможет ли этот элемент одежды достичь желаемых ощущений?

Нидерландские ученые утверждают, что люди получают больше удовольствия, занимаясь сексом в носках. Они отметили, что благодаря этому предмету одежды увеличивается вероятность получения оргазма, так как носки помогают получить приятные тактильные ощущения.

В беседе с 5-tv.ru психолог и сексолог Александра Миллер заявила, что это миф. По мнению специалиста, тактильность — это мощные прикосновения, не связанные с носками.

«Я очень сомневаюсь, что в носках можно получить шикарный оргазм. И о какой тактильности может идти речь, если как раз носки препятствуют этой тактильности?» — считает специалист.

По мнению Миллер, для страстного секса не нужны никакие элементы одежды.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что повышенный риск внезапной смерти из-за отсутствия секса у женщин — это тоже миф, который не имеет под собой оснований. По словам эксперта, что не стоит бояться внезапной смерти из-за отсутствия интимной жизни ни женщинам, ни мужчинам. Хотя все-таки секс — «живительная сила для всех».