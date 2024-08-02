Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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После удаления публикаций в своем личном блоге певица неожиданно дала о себе знать.

Певица Глюк’oZа (Наталья Чистякова-Ионова) вышла на связь с подписчиками после скандального концерта. О планах артистка рассказала в своем личном блоге.

На фоне скандала певица удалила все публикации и некоторое время ничего о себе не сообщала, но недавно оставила скромное и короткое послание.

По словам Глюк’oZы, она работает над музыкой и пробует для себя новое направление. Звезда также поблагодарила своих подписчиков.

«Спасибо, что вы рядом. Как ваши дела?» — написала артистка.

Многие поклонники были шокированы тем, что прежних фотографий и постов больше нет. Другие обрадовались возвращению певицы, желая ей всего наилучшего. Однако нашлись и те, кто отпускал в ее адрес двусмысленные шутки.

Выступление певицы Глюк’оZа в Красноярске спровоцировало у общественности сильный шок. Артистка неадекватно вела себя на сцене и трогала себя за интимные места. После этого она попыталась оправдаться тем, что якобы принимает сейчас антидепрессанты и снотворное после смерти горячо любимой бабушки. И эти препараты якобы могли оказать такое «одурманивающее» воздействие на ее состояние.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что певица Глюк’oZа обвиняет своего бывшего продюсера Максима Фадеева в том, что он якобы рушит ее карьеру.