«Смотрите на качество, не на количество»: политолог о неравнозначном обмене заключенными

Фото, видео: © РИА Новости / Гавриил Григоров; 5-tv.ru

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Из тюремного заключения на Западе в Россию вернулись несколько профессиональных сотрудников спецслужб.

Состоявшийся масштабный обмен заключенными между РФ и Западом выступает маркером того, что для стран НАТО нет ценных для них людей, которых они хотят вернуть на родину. Об этом в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказал директор Института современного государственного развития, политолог Дмитрий Солонников.

«Произошел неравнозначный обмен. Почему? Потому что нужно смотреть на не только на количество, но и качество», — подчеркнул политолог.

Солонников указал, что из России отправили далеко не только граждан зарубежных стран, которые нарушили законы нашей страны. Были отданы и те люди, которые не находятся в юрисдикции Запада — граждан России, пояснил политолог.

«Эти граждане явно вели на территории нашей страны политику и преступную деятельность в пользу других государств», — указал эксперт.

Политолог отметил, что сейчас Россия получила сотрудников спецслужб, у которых были значительные успехи в профессиональной деятельности. По мнению Солонникова, качество людей, освобожденных из заключения в странах Запада — гораздо выше, чем тех, которых отдает Россия.

«С одной стороны, больше мы отдаем, меньше получаем в количественном эквиваленте, а в качественном эквиваленте — все наоборот. Мы возвращаем на Родину во многом наших героев», — добавил политолог.

Солонников дополнил, что возвращенные сотрудники спецслужб получат не только заслуженную награду, но и также станут участвовать как в политической, так и в общественной жизни России.

«Запад получает тех людей, которые граждане России, работали на них. И им нужно было, чтобы они работали на Запад здесь у нас», — указал политолог.

Эксперт предположил, что теперь из них на Западе будут создавать «пятую колонну», но эффективность ее будет минимальна.

Обмен заключенными между Россией, Белоруссией, Германией, США, Словенией и рядом стран прошел накануне в аэропорте Анкары. Восемь граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО, уже вернулись на родину. Среди них офицер Вадим Красиков, Вадим Конощенок, Артем Дульцев, Анна Дульцева, Михаил Микушин, Павел Рубцов, Роман Селезнева и Владислав Клюшин.

Ранее 5-tv.ru писал, что сказал президент России Владимир Путин вернувшимся на Родину россиянам.