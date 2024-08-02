Число пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле выросло до 20
Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Среди них есть и дети.
Число пострадавших в результате обрушения части жилого дома в Нижнем Тагиле возросло до 20 человек. Среди них — девять детей. Об этом сообщается в Telegram-канале Минздрава Свердловской области.
«По предварительным данным МЧС, в результате ЧП пострадали 20 человек, из них девять детей. Госпитализированы в больницы Екатеринбурга и Нижнего Тагила 11 пациентов, в том числе пять детей», — говорится в сообщении.
Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
ЧП произошло 1 августа в пятиэтажном жилом доме в Нижнем Тагиле. Предварительной причиной инцидента стал взрыв газовоздушной смеси. Хлопок был такой силы, что выбило стекла в соседних домах и ближайшем детском саду.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что сотрудники МЧС спасли всего 15 человек из-под завалов частично рухнувшего дома в Нижнем Тагиле.