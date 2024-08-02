«Я не уголовница»: как звезда «Дома-2» Юлия Салибекова оказалась в розыске

Фото: Instagram* / salibekova

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Знаменитость продолжает выяснять отношения с бывшим супругом Тиграном и экс-возлюбленным Оганесом Ванояном.

Блогер Юлия Салибекова (Колисниченко до замужества — Прим. ред.), прославившаяся благодаря участию в популярном реалити-шоу «Дом-2», не так давно на всю страну заявила о серьезных проблемах с законом. Доказать свою невиновность звезде удалось, однако многие поклонники до сих пор задаются вопросом, как знаменитость оказалась замешана в новом скандале. Об этом читайте в материале 5-tv.ru.

Красивый роман и громкий развод

За громкими и сложными отношениями Юлии и Тиграна Салибековых фанаты следят вот уже несколько лет. Красивая история любви и счастливый, как казалось на первый взгляд, брак обернулись настоящей катастрофой — не спасли ситуацию даже трое сыновей и десять лет совместной жизни. В 2022 году состоялся официальный развод, а бывшие возлюбленные встали на тропу войны из-за совместно нажитого имущества.

Юлия не раз подчеркивала в личном блоге, что бывший муж претендовал на недвижимость родных детей, даже «отжал» квартиру младшего сына. По словам экс-участницы «Дома-2», Салибеков и сегодня продолжает ее травить и создавать ей различные проблемы, например, без конца подавая иски в суд.

Наглый любовник

«Масла в огонь» в прошлом году подлил таинственный мужчина, протянувший руку помощи Салибековой, но оказавшийся, по заявлению телезведы, настоящим мошенником.

В октябре 2023-го с сыновьями блогер отправилась на отдых. Ехала семья в особую туристическую деревню, только вот по дороге автомобиль Юлии съехал в кювет.

«Спасибо всем большое, кто переживал, с детками и со мной все хорошо», — обратилась тогда знаменитость к своим поклонникам.

К счастью, пострадавшим оказали экстренную помощь — неподалеку оказался некий мужчина по имени Оганес. Именно он вызвал эвакуатор, а также отвез блогера с детьми в гостиницу, в которой работал.

Экстремальное и необычное знакомство обернулось бурным романом — некоторое время мужчина и Юлия провели вместе. Только вот после Салибекова неожиданно обвинила возлюбленного в изнасиловании, а тот, в свою очередь, подал на звезду в суд за клевету. Многие были уверены, что дело замялось, однако сейчас страсти разгорелись вновь.

Как призналась недавно знаменитость, отделаться от экс-партнера не выходило на протяжении десяти месяцев. Оганес преследовал ее, звонил по ночам, приглашал на встречи, и никак не хотел отпускать.

Две версии событий

По версии экс-любовника, именно Юлия стала виновницей собственных проблем. Как утверждал Оганес Ваноян, Салибекова предложила ему подбросить Тиграну запрещенные вещества, чтобы отомстить бывшему супругу. На преступление Ваноян не пошел и даже записал видео-компромат на знаменитость, после чего блогер и обвинила мужчину в насилии.

Звезда сперва не комментировала громкие обвинения в свою сторону, но после отметила, что ролик с доказательствами — подделка. И вообще — виноват во всем сам Тигран Салибеков, «купивший» Оганеса.

«Это лживая надуманная история, в которой один решил заработать, а другой — потешить свою обиду», — признавалась Юлия в одном из интервью.

Федеральный розыск

Так, спустя почти год после печальных событий, звезда все также продолжала страдать от нападок бывшего супруга Тиграна и преследований экс-любовника. Последней каплей стало получившее свое развитие уголовное дело, возбужденное против нее после обращений Оганеса. Салибекова обнаружила себя в базе федерального розыска.

«Что нужно от меня этой беззубой обезьяне? Целый год меня терроризируют. Я ни от кого не скрываюсь. Звонит мне с разных номеров, постоянно долбят из полиции, а сейчас выясняется, что я в розыске! Я ничего противоправного не сделала, не нарушала закон! Чтоб в аду сгорел этот шакал!» — открыто заявляла она.

Звезда «Дома-2» также отметила, что руку к такой несправедливости приложил Салибеков — якобы он находится в сговоре с Оганесом. Именно он и дает средства, чтобы мужчина «избавился» от знаменитости.

«Оганес даже ночью звонил, дышал в трубку. Постоянно меня преследует, постоянно мне написывает, вызывает на встречу. Хочет либо денег, либо взаимодействия. Он постоянно меня одолевает. Остановить его не получается, потому что подпитку ему дает Тигран», — уверяла пострадавшая в личном блоге.

Счастливый конец

Юлии удалось взять себя в руки и восстановить запятнанную репутацию. Она встретилась с сотрудниками правоохранительных органов и доказала невиновность, после чего из базы розыска ее благополучно сняли.

«Как я и говорила, перед законом я чиста, и розыск соответственно снят! Никакая я не уголовница. В данном городе Гагарине очень много людей, которые пишут заявления на Ванояна и никак не могут добиться защиты. Получается, что не я одна такая» — высказалась она.

Теперь телезвезда планирует «закрутить» гайки и наказать всех виновных, пострадавших от Оганеса.

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