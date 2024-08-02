Решительный натиск: российские штурмовики завершают освобождение Урожайного в ДНР

Фото, видео: Полегенько Александр / ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Потеря этого населенного пункта станет ударом для Незалежной.

Российские войска методично освобождают от националистов ДНР. Серьезное противостояние развернулось под Урожайным. После неудачного украинского контрнаступления поселок снова перешел под контроль наших военных. Это серьезно подорвало боевой дух ВСУ. Со штурмовиками, которые завершают зачистку стратегически важного населенного пункта, встретился корреспондент «Известий» Кирилл Воробьев.

Финальные бои в Урожайном. Враг остался без поддержки и снабжения, но крепко держит оборону. Малыми группами штурмовики окружают укрепрайоны.

Рассекаем рокадную дорогу на багги, это еще один незаменимый транспорт наших штурмовиков, дерзко и мощно они врываются к опорным пунктам противника.

У бойцов группировки «Восток» полный контроль в небе. Любые действия ВСУ как на ладони. И противники даже не успевает заподозрить готовящийся штурм.

«Наши штурмовики идут в полной темноте, корректируют их с помощью БПЛА. Каждый шаг, каждый сантиметр моего шага — все под контролем проходит», — говорит радио телефонист с позывным «Болт».

В таком тандеме связисты работают и с другими подразделениями. Корректируют огонь артиллерии, дают наводки снайперским группам.

«Хорошо, что у нас есть разведка, воздушная разведка. Это очень помогает, когда над тобой глазки висят. Все наблюдают, видят. АГС наш, вообще, отлично работает прямо в окопы, снайпера отдыхают. Тяжело было, не спорю, но ничего, взяли», — вспоминает исполняющий обязанности командира взвода с позывным «Стич».

Дома, превратившиеся в форты, брать особенно сложно. Поэтому бурятские штурмовики избрали другую тактику. Противотанковая мина не оставит камня на камне после взрыва.

Штурмовик с позывным «Белый» аккуратно подбирается к окопавшемуся врагу. Десятикилограммовую мину боец протащил на себе больше километра. За семь секунд нужно отбежать в безопасное место.

«Специально закладывали детонатор туда. Уничтожали эти укрепрайоны, выжить там вариантов не было. Если не могли там гранатами как-то сделать, чтобы они вышли оттуда, то такой эффект очень сильный», — говорит штурмовик с позывным «Белый».

Но далеко не все солдаты ВСУ были готовы сопротивляться. Часть бежала с позиции, остальные сдались в плен. Насильно мобилизованные старики как только начался обстрел, побросали огневые точки. Моральный дух пал еще до боя, когда свои же, предвидя поражение, открыли огонь.

«Охотятся, даже если я с вашими иду в колонне, они могут птичками и по вашим, по нашим, и по мирному населению могут шибануть, чтобы я не взболтнул лишнего, хотя я много чего не знаю», — говорит один из военнопленных.

Враг терпит раскол в своих же рядах. На рубежах мобилизованные сидят отдельно, с меньшим бк и минимальным прикрытием.

«Даже слаженности у нас нет никакой, за товарища никто не побеспокоился. Я остался один», — добавляет военнопленный.

Но закрывать брешь в обороне Времьевского выступа больше некем. Потеря каждого населенного пункта здесь воспринимается Киевом особенно болезненно. И обесценивает весь прошлогодний контрнаступ.