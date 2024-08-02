Исторический обмен: что сказал Путин вернувшимся на Родину россиянам

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Воскресенский; 5-tv.ru

Все они находились в тюремном заключении в странах НАТО.

Москва продолжит работать над освобождением россиян, находящихся в тюрьмах США. Об этом на фоне беспрецедентного обмена заключенными сообщили в нашем посольстве в этой стране. Операция стала самой масштабной в современной истории. В ней участвовали семь стран. В итоге домой вернулись восемь наших граждан, которые находились в заключении в странах НАТО. В аэропорту «Внуково» исторический рейс лично встретил Владимир Путин. Все детали у корреспондента «Известий» Николая Иванова.

Их не сломили натовские тюрьмы. Почетный караул. Красная ковровая дорожка. И — внизу у трапа — лично президент России. Первым из самолета выходит Вадим Красиков.

Красиков отбывал пожизненный срок в Германии за убийство Зелимхана Хангошвили. Террориста, на руках которого кровь сотен россиян. Он один из организаторов взрывов в московском метро и захвата школы в Беслане. Воевал в отрядах Басаева, Масхадова и Абу Валида. Был связан с Хаттабом. Участвовал в бандитском рейде в Ингушетии, когда от рук боевиков погибли 98 человек. Потом бежал в Германию, где ему дали политическое убежище. В 2019 в Тиргартене — Хангошвили был убит. Вот, что об этом рассказал Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону:

«Во время событий на Кавказе знаете, что он делал? Не хочется говорить, но, тем не менее, скажу. Он выкладывал наших солдат, взятых в плен, на дорогу, а потом машиной проезжал по их головам. Что это за человек и человек ли это? Нашелся патриот, который ликвидировал его в одной из европейских столиц. Сделал он это по собственной инициативе или нет — это другой вопрос», — сказал президент.

Перед передачей Красикова в Анкаре натовские спецслужбы одели ему на голову черный шлем. Видимо, сильно боялись за свою безопасность. Вашингтону пришлось надавить на Берлин, чтобы Германия включила Красикова в обмен. Немцы два года отказывались. Но сдались.

Влиятельное издание Die Welt сразу же отреагировало нервно:

«Двойная победа Путина. Россия освободила заключенных. Кремль диктует Западу условия, что создает опасные предпосылки в будущем».

Но это не Кремль, а Вашингтон в наглую похищает россиян по всему миру. Например, Романа Селезнева в 2014-м выкрали, когда он отдыхал на Мальдивах. В Штатах его обвинили в киберпреступлениях. Сейчас — Селезнева не узнать. У него проблемы со здоровьем.

В США Селезнев получил 27 лет тюрьмы. Такие сроки — дают убийцам. Почему так — знает Виктор Бут, который провел за решеткой в Америке 14 лет по обвинению в попытке незаконной торговли оружием. Его обменяли на баскетболистку Грайнер, осужденную у нас за контрабанду наркотиков в 2022 году.

«Достаточно быть русским. Особенно сейчас. Как и в моем случае, все началось с демонизация меня, с попытки отобрать бизнес, попыток арестовать. Сейчас то же самое происходит со всей нашей страной», — отмечает Бут.

По трапу спускается семья Дульцевых. Родители держат за руки детей. Анна ставит ногу на российскую землю и… больше не может сдерживать слезы.

Супругов Дульцевых в Словении осудили за шпионаж. Якобы — они работали по всей Европе в интересах Москвы. Из Польши — вернули Павла Рубцова. Его там судили за некие связи с Россией. Вадим Конощенок — выданный в США из Эстонии — тоже дома. По версии Штатов, он отправлял американскую санкционку в Москву.

Владислав Клюшин — был задержан в Швейцарии и выдан Америке. За некие схемы «инсайдерской торговли» отбывал 9 летний срок.

Из Норвегии — возвращается ученый Михаил Микушин. Его скандинавы тоже записали в шпионы. Но теперь — все закончилось.

«Прежде всего хочу всех поздравить с возвращением на Родину. Сейчас хочу обратиться к тем из вас, кто имеет прямое отношение к военной службе. Хочу поблагодарить вас за верность присяге, своему долгу и Родине, которая ни на минуту о вас не забывала. И вот вы дома. Все вы будете представлены к государственным наградам. Мы с вами еще увидимся, поговорим о вашем будущем. А сейчас хочу вас просто поздравить с возвращением домой», — сказал российский президент.

Всего благодаря обмену на Родину вернулись десять наших соотечественников. В свою очередь Владимир Путин подписал указ о помиловании 13 осужденных. Летчик Константин Ярошенко, который отсидел 12 лет по бездоказательному обвинению американцев и был возвращен в 2022 году, рассказывает: нервы во время таких операций у всех на пределе.

«Не дай бог, была бы хоть одна маленькая утечка информации в СМИ, да, могло бы все эти вещи, ну, сам обмен мог бы сорваться. Как об отношении меня было, я же не знал до самого последнего момента, что будет произведен обмен», — вспоминает Ярошенко.

Среди помилованных президентом России — американский журналист Гершкович, бывший морпех Пол Уилан. Самолетом на запад отправили осужденных в России по статьям экстремизм, шпионаж, госизмена. Иноагентов с двойным гражданством. Демократы уже поспешили пропиариться на фоне: Байден даже вышел к журналистам. В последнее время — редкость.

«В США много разных сложностей, у нас есть проблемы в экономике, у нас есть политические проблемы. Камала Харрис как бы сменила Байдена. Они пытаются найти позитивные моменты», — говорит Эрл Расмуссен, бывший подполковник ВС США, политолог.

Дональд Трамп — уже завидует. Обмен демонстрирует американским избирателям: демократы тоже умеют договариваться. Поэтому кандидат от республиканцев — негодует в соцсетях:

«Когда мы собираемся обнародовать детали обмена заключенными с Россией? Сколько человек мы получили? А мы платили деньги?»

В американских тюрьмах, как сообщило посольство России в США, остаются десятки соотечественников, которых мы рано или поздно обязательно вытащим. Россия снова доказала: своих не бросаем.