Часть проспекта в Севастополе оцепили из-за суббоеприпасов сбитой ракеты ATACMS

Фото: Telegram / Официальный канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева/ razvozhaev

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Глава города Михаил Развожаев призвал местных жителей не выходить на улицу, пока не закончатся все работы.

В Севастополе оцепили часть проспекта из-за осколочных элементов сбитой ракеты ATACMS. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев, отметив, что оперативные службы уже занялись уборкой суббоеприпасов.

«Внимание жителей, которые проживают в районе проспекта Генерала Острякова 242 корпус 2. Сейчас оперативные службы будут убирать суббоеприпасы и принимать решение по части сбитой ракеты (возможна ли ее транспортировка для уничтожения на полигоне)», — заявил Развожаев в своем Telegram-канале.

Когда оперативные службы закончат работу, об этом сообщат с помощью оповещения. Тогда можно будет местным жителям уже выйти на улицу. Кроме того, на месте происшествия развернули оперативный штаб. Там вместе со спасателями и пиротехниками находится Директор Департамента Общественной безопасности Алексей Краснокутский.

«Плотно закройте окна и в дальнейшем к ним не подходите. При помощи машины оповещения будет объявлено, когда все работы закончатся и можно будет выходить на улицу», — добавил Развожаев.

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