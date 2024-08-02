Алену Бабенко лишили права управлять авто за вождение в нетрезвом виде

Фото: Карпухин Сергей / ТАСС

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Актриса отказалась проходить медицинское освидетельствование.

Измайловский районный суд Москвы лишил актрису и телеведущую Алену Бабенко права управлять автомобилем в ближайшие полтора года из-за вождения в нетрезвом состоянии. Об этом стало известно StarHit.ru.

Ее признали виновной в совершении административного правонарушения, а именно она отказалась проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Назначили штраф в размере 30 тысяч рублей. Вместе с тем Бабенко нельзя теперь будет ближайшие полтора года садиться за руль.

К слову, в прошлом году Бабенко решила попробовать себя в новой профессии. Она стала ведущей популярного шоу, в котором люди ищут своих родственников. Для знаменитости эта роль оказалась очень трогающей за душу. Она признавалась, что ей постоянно хочется обнять героя программы, утешить, но должна соблюдать дистанцию и продолжать вести шоу.

«Хочется обнять, когда человек рядом плачет, утешить его. Потому что ты понимаешь, что ничем ему больше не можешь помочь. Но твоя задача ведущего — сдержаться, дослушать до конца», — говорила Бабенко.

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