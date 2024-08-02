Посольство РФ: в тюрьмах США остаются десятки россиян

Фото: www.globallookpress.com / Ting Shen

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Представители консульства отметили, что Россия продолжит бороться за освобождение своих соотечественников, которые оказались жертвами американской системы правосудия.

В тюрьмах США даже после обмена остаются десятки россиян, которые ждут своего возвращения на Родину. Россия же и дальше будет работать над тем, чтобы их освободить, заявило посольство РФ в Вашингтоне в своем Telegram-канале.

«Для нас нет более важной задачи, чем благополучие соотечественников, оказавшихся в американских застенках в результате „охоты“ за ними спецслужб США по всему миру», — отметили в дипведомстве.

В дипведомстве добавили, что они разделяют тяготы тех, кто оказался в тюрьме.

«Будем прилагать максимум усилий для того, чтобы продолжить освобождение и облегчить участь всех соотечественников, попавших в жернова местной юстиции», — сказали дипломаты.

Центр общественных связей ФСБ сообщил, что восемь граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО, вернулись на родину. Взамен Владимир Путин помиловал 13 человек, осужденных ранее в России. Среди них американский журналист Эван Гершкович, бывший морской пехотинец США Пол Уилан и другие.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как президент России Владимир Путин встречал освобожденных россиян в Москве.