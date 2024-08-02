Путин поздравил личный состав и ветеранов с Днем ВДВ

Фото: © РИА Новости / Александр Казаков

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Российский лидер отметил, что патриотизм, верность присяге и боевому братству служат примером для молодого поколения десантников.

Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов с Днем воздушно-десантных войск (ВДВ). В поздравительной телеграмме он отметил, что патриотизм и верность присяге и боевому братству десантников — пример для молодого поколения военных, а также они помогают решать задачи в ходе спецоперации.

«Вы по праву гордитесь ратной историей легендарной „крылатой пехоты“, именами и бессмертными подвигами героев — солдат и офицеров ВДВ», — сказано в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Путин добавил, что военные с честью выдержали испытания на прочность, были сильны характером и волей, отвагой и взаимовыручкой, готовностью стеной встать на защиту Родины

К слову, во время спецоперации 70 военнослужащих ВДВ были награждены званием Героя России, более 71 тысячи награждены государственными наградами, а свыше 32 тысяч получили ведомственные знаки отличия.

«При этом почти 800 особо отличившихся десантников имеют по четыре, а 3 330 — по три государственные награды», — отметил командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) РФ Михаил Теплинский, чьи слова опубликовала газета «Красная звезда».

Ранее 5-tv.ru рассказывал историю и традиции Дня ВДВ.