Исторический обмен: семь стран выдали друг другу заключенных

Фото, видео: © РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

В Россию вернулось восемь граждан, а также их дети.

И тут важно осознавать в чем эта уникальность. Не стоит думать, что обмен повлечет за собой какие-либо изменения в отношениях Москвы и Вашингтона. Никакого сближения. Только собственные интересы. Если говорить откровенно, это была операция по освобождению заложников. Кто они — расскажет наш обозреватель Николай Иванов.

Картинка обмена напоминает шпионские боевики. Два автобуса с синей и красной табличками: в одном — наши, в другом — «их».

Автобус подъезжает к самолету вплотную. Сотрудники спецслужб в масках идут первыми, за ними — дети — они тоже участвовали в обмене, вот их родители — супруги Дульцевы. Их осудили в Словении по статье «шпионаж». Из Польши вернули Павла Рубцова, его там судили за некие «связи» с Россией. Вадим Конощенок — выданный в США из Эстонии. По версии Штатов, он отправлял американскую санкционку в Россию.

Вадима Красикова натовские спецагенты так испугались, что зачем-то надели на голову черный шлем. Красикова посадили пожизненно в Германии за убийство Зелимхана Хангошвили — террориста, который причастен к преступлениям на территории России, воевал в отрядах Басаева и Абу Валида. Берлин долго не соглашался на уговоры Вашингтона, просившего включить Красикова в так называемый «обменный фонд», но в итоге сдался.

Это про него Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону в феврале говорил.

«Сидит в одной стране, стране-союзника Соединенных штатов, человек, который из патриотических соображений ликвидировал в одной из европейских столиц бандита. Во время событий на Кавказе знаете, что он делал? Не хочется говорить, но, тем не менее, скажу. Он выкладывал наших солдат, взятых в плен, на дорогу, а потом машиной проезжал по их головам. Что это за человек и человек ли это? Нашелся патриот, который ликвидировал его в одной из европейских столиц. Сделал он это по собственной инициативе или нет — это другой вопрос», — сказал президент.

Владислав Клюшин был задержан в Швейцарии и выдан Америке, за некие схемы «инсайдерской торговли» отбывал 9-летний срок.

Из Норвегии возвращается ученый Михаил Микушин, его скандинавы тоже записали в шпионы. Не секрет — американцы ведут охоту за нашими в других странах — вопреки международным нормам. Это хорошо знает наш летчик Константин Ярошенко — его взяли в Либерии якобы за согласие перевезти партию наркотиков и обменяли в 2022 году.

«Выкрадывают наших граждан и осуждают, и фабрикуют дела. Поэтому здесь это факт, понимаете, для достижения целей, которые они преследуют. А преследуют они что — это подрыв нашего государства», — заявил Константин Ярошенко.

Благодаря обмену на Родину вернулись восемь наших соотечественников, вызволенных из заключения в странах НАТО.

В официальном сообщении ФСБ указано принципиальное условие обмена.

«Российские граждане были обменяны на группу лиц, действовавших в интересах иностранных государств в ущерб безопасности Российской Федерации», — сказано в тексте.

Как рассказал Виктор Бут, отсидевший в США 14 лет по надуманному обвинению — его в 2022 году поменяли на баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную у нас за контрабанду наркотиков, — процедура в этом случае всегда схожа.

«Специальный канал с американской стороны, у них есть посол по особым поручениям, который занимается такими вот американцами, которых они называют „заложниками“, и представителями наших спецслужб, которые договариваются, когда есть политическая воля», — говорит Виктор Бут.

Среди тех, кого нашим удалось обменять — Роман Селезнев, похищенный американцами на Мальдивах и приговоренный к 27 годам заключения якобы за киберпреступления. Его не узнать.

«До того, как его арестовали и привезли в Америку, он был ранен в террористическом акте в Марокко. У него там очень большие травмы, в голове у него там металлическая пластина стоит. Я всегда, когда была любая возможность, просил — пожалуйста, отошлите его домой», — заявил Игорь Литвак, адвокат Романа Селезнева.

Владимир Путин подписал указ о помиловании 13 осужденных. Среди них — американский журналист Эван Гершкович, он получил 16 лет строго режима за шпионаж, собирал сведения о работе «Уралвагонзавода».

Бывший морпех армии США Пол Уилан — тоже был осужден на 16 лет строгого режима за шпионаж. Гражданин Германии Рико Кригер — приговорен к смертной казни в Белоруссии за теракт на железной дороге, был помилован президентом Александром Лукашенко и тоже доставлен в Анкару для обмена.

Самолетом на Запад отправляют осужденных в России по статьям экстремизм, шпионаж, госизмена. В том числе — иноагенты с двойным гражданством. Кстати, демократы уже поспешили пропиариться на фоне этих новостей: президент США Джо Байден, вице-президент страны Камала Харрис — выборы не за горами — нужно хоть как-то набирать очки. Финал общения президента США с прессой — неожиданный.

«Может ли это улучшить отношения с Россией? Есть ли возможность для этого после этой сделки по обмену заключенными?» — спросил журналист.

«Как сказала бы моя сестра, ваши слова да Богу в уши», — ответил Байден.

Или это просто пацифистская предвыборная риторика демократов.