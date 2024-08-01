Путин во «Внуково» встретил освобожденных россиян

Фото, видео: 5-tv.ru

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Российский лидер выразил благодарность вернувшимся на Родину.

Президент России Владимир Путин приехал в аэропорт «Внуково», где приземлился самолет с освобожденными россиянами. Кадры их встречи оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Российский лидер приветствовал освобожденных соотечественников, вернувшихся на Родину. Он выразил им глубокую благодарность за их верность воинскому долгу, подчеркнув, что страна ни на минуту не забывала о них. В своем обращении Путин заявил о предстоящей личной встрече с освобожденными гражданами для обсуждения их дальнейшего жизненного пути. Более того, российское руководство приняло решение о вручении государственных наград вернувшимся военнослужащим за их мужество и стойкость.

Самолет специального летного отряда «Россия», на борту которого находились освобожденные в результате обмена россияне, приземлился в аэропорту этим вечером. У трапа самолета была выстлана красная ковровая дорожка, вдоль нее стоял почетный караул. Почти четыре десятка военнослужащих президентского полка приветствовали россиян, прежде находившихся в заключении в странах НАТО.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Россия и США освободили иностранных заключенных.