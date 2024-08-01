Умер гитарист группы «СерьГа» Сергей Левитин

Фото: Стукалин Евгений / ТАСС

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Музыкант ушел из жизни на 63-м году жизни.

На 63-м году жизни скончался музыкант Сергей Левитин, известный гитарист группы «СерьГа» и саунд-продюсер ряда альбомов коллектива «Алиса». Об этой новости сообщил рокер Гарик Сукачев.

«Сегодня не стало Сергея Левитина, гитариста группы «СерьГа“», — сообщил музыкант в своем Telegram-канале.

Левитин был не просто талантливым музыкантом, но и одним из основателей легендарных групп «СерьГа» и Mordor, где он выступал под псевдонимом Вольфган. Он также успел поиграть в группе «Ва-банкъ» и нередко выступал в роли соавтора песен. Например, ему принадлежит авторство композиций «Озеро» и «Стерва личная жизнь». Артист покинул группу «СерьГа» в 2003 году.

О точных причинах смерти музыканта Сергея Левитина не сообщается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в возрасте 33 лет умер актер Тимур Шивырев. О причинах смерти артиста неизвестно. Он был принят в Саратовский областной театр оперетты в 2018 году и проработал там до своей смерти.