Внебрачный сын Абдулова? Актеру Нилу Кропалову предложили сдать ДНК-тест

Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

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Как мать артиста реагирует на слухи об их родстве?

Актер Нил Кропалов рассказал, что давно привык к званию «внебрачного сына» легендарного артиста Александра Абдулова. Об этом он сообщил в интервью изданию 7Дней.ru.

«Мне было 12 лет, когда я начал работать в „Ленкоме“ по трудовой книжке мамы. Это породило разговоры — мол, мальчик с улицы не мог просто так попасть в самый известный театр страны. А когда я подрос, начали отмечать мое внешнее сходство с Александром Абдуловым», — признался актер.

Нил подчеркнул, что слухи о его родстве с советским актером усилились после того, как к нему стали обращаться представители федеральных телеканалов с предложением пройти ДНК-тест, однако тот отказался.

«К разговорам о том, что я внебрачный сын Абдулова, уже привык», — уверяет Нил.

Родители артиста — творческие личности. Отец Николай Кропалов –композитор, а мать Оксана Калиберда — известная актриса. У Нила также есть брат и сестра. Мать Кропалова не раз выражала недовольство тем, что ей приписывают связи с Абудловым.

Она называла сходство сына и актера надуманным, а саму историю оскорбляющей ее достоинство.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как сейчас выглядит и чем занимается дочь Александра Абдулова.