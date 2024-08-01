Скоро свадьба? Девушку ди Каприо заметили с кольцом

Фото: www.globallookpress.com / Rocco Spaziani

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Пара отдыхала в Италии в компании друзей.

Кольцо на пальце молодой возлюбленной знаменитого актера Леонардо Ди Каприо, Виттории Черетти, заметили журналисты во время отпуска пары в Италии. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Украшение сделано в форме сердца. Девушка надела его на безымянный палец левой руки.

Во время отпуска звездная пара была в компании друга Ди Каприо Тоби Магуайра, британской модели Нилам Гилл, американского актера и режиссера Кевина Коннолли и бывшего редактора Vogue Эдварда Эннинфула.

Леонардо Ди Каприо и Виттория Черетти встречаются с лета 2023 года. Пара впервые вызвала слухи о помолвке в начале этого года, когда Витторию видели с серебряным кольцом с бриллиантом в Лос-Анджелесе. Но инсайдер сообщил TMZ в то время, что пара не была помолвлена.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Леонардо Ди Каприо уличили в неверности.