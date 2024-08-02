Это конец? Дженнифер Лопес и Бен Аффлек начали бракоразводный процесс

Фото: www.globallookpress.com / L.Urman

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Источники из окружения пары также назвали причину их размолвки.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек находятся на пороге расторжения брака и планируют вскоре объявить об этом общественности, сообщает Daily Mail.

По словам инсайдеров из окружения знаменитостей, пара уже оформила документы для развода.

«Они оформили документы для развода месяц назад, но ждут подходящего момента, чтобы передать их. В то же время они выпустят совместное заявление, в котором расскажут, как сильно любят друг друга и как боролись, чтобы все получилось, но не смогли», — говорят они.

Источники отметили, что разлад в отношениях звезд случился из-за невозможности прийти к компромиссу. Они также добавили, что Дженнифер и Бен «давно с этим смирились».

К слову, отношениям Аффлека и Лопес уже более 20 лет. Они встречались и были даже обручены в начале нулевых, но тогда так и не сыграли свадьбу. После расставания они создавали семьи, рожали детей, разводились и в 2021-м снова встретились.

На этот раз влюбленные дошли до алтаря, в 2022-м поженились в Лас-Вегасе. Брак оказался недолгим, по мнению инсайдеров, из-за страсти Лопес к публичности. Истинный интроверт актер хотел тихой семейной жизни вместо вечного шоу, но не добился своего. По другой же версии, разлад в семье случился из-за измен Аффлека.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бен Аффлек сделал важную покупку.