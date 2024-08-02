Фото: Reuters / CLODAGH KILCOYNE

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Это связано с отсутствием видимых успехов украинцев на фронте.

Киевскому режиму необходимо договариваться с Москвой, так как потери боевиков ВСУ слишком высоки. Об этом сообщили украинские боевики в разговоре с журналисткой LCI Шарлин Юрель на одном из YouTube- каналов.

«Нужно договариваться, потому что наши потери огромны», — признают они.

Шарлин Юрель подчеркнула нарастающее разочарование среди боевиков ВСУ, связанное с отсутствием видимых успехов на фронте и потери уверенности в победе над Россией. По ее словам, некоторые из них начали понимать, что Украине не удастся вернуть утраченные территории.

Тем временем Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Песков высказался о сроках завершения конфликта на Украине.