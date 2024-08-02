Неловко смотреть на них: Кучера о романе Лепса с 18-летней девушкой

Кучера заявил, что ему неловок даже смотреть на фото Лепса и его возлюбленной

Фото: www.globallookpress.com / Belkin_Aleksey

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Чем шоумена смутила звездная пара?

Телеведущий и актер Оскар Кучера заявил, что ему неловко даже смотреть на фотографии певца Григория Лепса и его новой возлюбленной. Об этом шоумен написал в своем Telegram-канале, прикрепив к посту фото пары.

«Что хотите, говорите. Вообще не мое дело. Да и не пишу я никогда про это. Лепса уважаю..... Но почему мне так неловко, глядя на это фото», — написал шоумен.

62-летний певец и его 18-летняя девушка — Аврора Киба — запечатлены на отдыхе в Турции. Слухи вокруг этой пары не утихает после того, как Лепс представил свою новую возлюбленную на Петербургском международном экономическом форуме. Ничего удивительного, ведь разница в возрасте у них — целых 44 года.

Однако, как пишут таблоиды, отношения у пары действительно серьезные, и Лепс, похоже, планируют взять девушку в жены. Не так давно Киба опубликовала в своей сети фотографию шикарного кольца, подписав свой пост — «Коротко, но ясно».

Ранее 5-tv.ru сообщал об отдыхе Лепса и Кибы на турецком курорте.