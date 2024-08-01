«Окажетесь у разбитого корыта»: Иосиф Пригожин обратился к Татьяне Бакальчук

Фото: Ковалев Петр / ТАСС

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Продюсер призвал основательницу Wildberries одуматься.

Еще один звездный товарищ Владислава Бакальчука, продюсер Иосиф Пригожин, выступил в поддержку бизнесмена на фоне его развода с женой Татьяной. Соответствующее видео он опубликовал в своем Telegram-канале.

Продюсер выразил беспокойство о ситуации в семье, а также присоединился к мнению Тимати, что компанию Wildberries пытаются захватить третьи лица.

Иосиф, обращаясь к Татьяне, призывал ее «одуматься», не поддаваться эмоциям и сесть за стол переговоров с супругом.

Он подчеркнул, что дальнейшие публичные споры не принесут ничего, кроме позора для них обоих. По словам Пригожина, если Татьяна вовремя не одумается, то им останется лишь «смотреть на свою империю со стороны, как на Эйфелеву башню».

Продюсер также отметил, что мозгом компании всегда был Владислав. По его словам, Бакальчук не подозревал, что Татьяна подаст на развод, поэтому не подстраховался.

«Татьяна, я хотел бы, чтобы вы сделали несколько шагов назад и просто огляделись. Вы всю жизнь положили на эту кампанию вместе с Владом, вашим партнером, отцом ваших детей, и вся эта затея может закончиться очень плохо, вы оба окажетесь у разбитого корыта, и ничего не получите взамен, в лучшем случае», — сказал Иосиф.

Пригожин также добавил, что публично унижать супруга — неправильно. Он считает, что после всего сказанного Татьяна Бакальчук не сможет спокойно смотреть в глаза своим детям и призвал ее к перемирию.

Татьяна Бакальчук сообщила о разводе неделю назад. Она рассказывала, что первый крупный конфликт с супругом у них произошел еще в ноябре 2023 года, однако та шумиха, которую Владислав поднял на фоне слияния Wildberries с Russ, стала последней каплей в чаше терпения Бакальчук.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бакальчук раскрыла, когда у нее с мужем начались проблемы.