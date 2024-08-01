Белый дом назвал имена американцев, которых обменяли на российских заключенных

Байден: в США вернулись Гершкович, Уилан, Курмашева и Кара-Мурза*

Фото: Reuters / TUNAHAN TURHAN

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Трое из них граждане США, а еще один — обладатель грин-карты.

Американский президент Джо Байден сообщил об обмене заключенными, которым состоялся между США и Россией 1 августа. Его цитирует пресс-служба Белого дома.

«Сегодня трое американских граждан и один обладатель американской грин-карты, которые были заключены в тюрьму в России, наконец-то возвращаются домой», — говорится в заявлении американского правительства.

По информации Белого дома, в США из России прибыли Пол Уилан, Эван Гершкович, Алсу Курмашева и Владимир Кара-Мурза*.

Отмечается, что США также удалось обменять пятерых немцев и семерых россиян. Обмен состоялся при поддержке Германии, Польши, Словении, Норвегии и Турции.

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков также сообщал, что российское правительство даст официальный комментарий по поводу произошедшего обмена позже.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 1 августа в аэропорту Турции состоялся самый масштабный обмен заключенными между Россией и США. В списках значится более 25 имен.

*признан иностранным агентом на территории РФ