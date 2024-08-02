«Мы отмокали после финала»: Ольга Бузова резвится в бассейне с тремя мужчинами

Ольга Бузова показала в соцсетях, как резвится в бассейне с тремя мужчинами

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Бедняков; Instagram* / buzova86; 5-tv.ru

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Не так давно артистка покинула Колумбию. В память об этом путешествии она выложила видео в личном блоге.

Певица Ольга Бузова провела отдых в Колумбии в компании неизвестных мужчин. Кадрами своего времяпрепровождения она поделилась в личном блоге.

«Еще два дня назад мы отмокали после финала в бассейне», — подписала она публикацию.

Судя по видео, певица очень счастлива и не хочет покидать это место.

Не так давно стало известно, что певица завершает съемки одного из новых реалити-шоу со своим участием в Колумбии, которые длились больше месяца. Бузова призналась, что ей очень грустно покидать такую красивую страну. Она уже собрала вещи и отправилась в аэропорт.

Ранее 5-tv.ru писал, что певица Ольга Бузова зажгла в Колумбии под композиции Бритни Спирс. Кажется, артистка нашла своих фанатов даже в далекой Латинской Америке.

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