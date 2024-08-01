Нам в России враги не нужны: в Кремле ответили покинувшим страну гражданам

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

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Песков пообещал прокомментировать обмен заключенными между Россией и США.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков посоветовал врагам, покинувшим Россию, оставаться за рубежом. С таким заявлением он выступил в эфире радио «Комсомольская правда».

«Я считаю, что враги все пусть останутся там. Все, кто не враги, пусть возвращаются. Это моя точка зрения», — заявил спикер кремля.

Так Песков ответил на вопрос о том, кого из покинувших страну не хватает России. Он также уточнил, что правительство обязательно даст официальный комментарий по поводу обмена заключенными между Россией и Западом.

В этом же интервью у Пескова спросили, когда завершится специальная военная операция на Украине. Представитель Кремля ответил, что «9 мая наступит обязательно», а также напомнил, что прямо сейчас наши ребята рискуют своими жизнями, чтобы приблизить эту дату.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в турецком аэропорту состоялся масштабный обмен заключенными между Россией и США. В списках значится более 25 имен.