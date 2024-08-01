Момент обрушения потолка в водном комплексе во Владивостоке попал на видео
Фото: 5-tv.ru
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Во время инцидента многие посетители плавали в бассейне.
Момент обрушения потолка в водно-бассейном комплексе «Акватория» во Владивостоке успели зафиксировать камеры видеонаблюдения. Соответствующие кадры опубликовали в Telegram-канале прокуратуры Приморского края.
«Прокуратура изучает запись момента происшествия на камерах видеонаблюдения», — отмечено в публикации.
На данный момент известно о восьми пострадавших, пятеро из них были госпитализированы.
Ранее сообщалось, что в комплексе в водном «Акватория» обрушились металлические конструкции на минус втором этаже комплекса на площади порядка 100 квадратных метров.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья (ст. 238 УК РФ). На месте работают экстренные службы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сотрудники МЧС России спасли ребенка из-под завалов частично рухнувшего дома в Нижнем Тагиле. Согласно последним данным, при обрушении дома пострадали 12 человек, из них шестеро детей. На месте ЧП продолжают работать спасатели и разбирать завалы.