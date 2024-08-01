Кети Топурия стала мамой в третий раз

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Как солистка A'Studio решила назвать ребенка?

Певица Кети Топурия родила третьего ребенка. Этой радостной новостью она поделилась в соцсетях и показала фото новорожденной дочери.

«31.07.2024. Николь», — написала знаменитость.

Солистка музыкальной группы A'Studio родила дочку от бизнесмена Льва Деньгова. Для супругов этот ребенок стал вторым, в семье воспитывается сын Адам. Также у Топурии есть дочь Оливия от первого брака с предпринимателем Львом Гейхманом.

Певица показала фото новорожденной дочери. Instagram* / keti_one_official

Певица познакомилась с нынешним мужем благодаря его сыну Леониду от первого брака. Мальчик после выступления звезды захотел с ней сфотографироваться, поэтому вместе с отцом направился к ней в гримерку.

Там Деньгов взял у Топурии номер телефона, а потом позвал на свидание. Это и стало стартом для их бурного романа.

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