Владимир Путин провел важную встречу с главой Мордовии

Фото, видео: © РИА Новости / Гавриил Григоров; 5-tv.ru

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В центре обсуждения — показатели региона в промышленности и сельском хозяйстве.

Мордовия выбивается в лидеры среди российских регионов по объемам производства. Экономические показатели сегодня в Кремле обсуждали Владимир Путин и глава республики Артем Здунов.

Так, рост технической промышленности в этом году составил более 112%. Такую положительную динамику в Мордовии намерены сохранять. Доходы от предприятий в региональном бюджете позволяют, в том числе, оказывать всестороннюю поддержку участникам СВО и членам их семей.

«Я посмотрел по промышленному производству у нас 3,5% рост в прошлом году в стране, а у вас — 8%. Выгодно отличается республика. И по сельскому хозяйству — там еще получше даже результат», — отметил президент.

«Мы в единой повестке страны работаем. Конечно, приоритетное направление — это поддержка СВО и поддержка наших бойцов, а также членов их семей. Поэтому у нас и промышленность, и сельское хозяйство, все отрасли и фонд „Защитники Отечества“ работают на эту главную задачу. У нас постоянные медицинские бригады, аварийные бригады, строительные бригады находятся на территории Каланчакского округа в Херсонской области, мы с ними работаем», — доложил Путину Артем Здунов.

В Мордовии один из крупнейших в стране заводов по производству вагонов, а также фарм-компании, которые выпускают жизненно необходимые лекарства. Причем, часть товаров активно поставляют не только на внутренний рынок, но и в десяток стран. Объемы экспорта, например, в Киргизию за прошлый год удалось довести до уровня 70%, и до 40% — в Таджикистан.

Владимир Путин во время разговора затронул также тему онкологических заболеваний. Количество пациентов с таким диагнозом в республике выше, чем в среднем по России. Этому вопросу президент поручил уделить особое внимание.