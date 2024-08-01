Потолок обрушился на посетителей в водном комплексе во Владивостоке

Фото: Telegram / Администрация Владивостока / adm_vl

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Есть пострадавшие.

Восемь человек пострадали в результате обрушения потолка в водно-бассейновом комплексе «Акватория» во Владивостоке, сообщили в администрации города.

«Обрушились металлические конструкции на минус втором этаже комплекса на площади порядка 100 квадратных метров», — говорится в сообщении.

Предварительно, пятеро пострадавших были госпитализированы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья (ст. 238 УК РФ). На месте работают экстренные службы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известно об обрушении части жилого дома в Нижнем Тагиле в результате взрыва газа.