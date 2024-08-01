Потолок обрушился на посетителей в водном комплексе во Владивостоке
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Фото: Telegram / Администрация Владивостока / adm_vl
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Есть пострадавшие.
Восемь человек пострадали в результате обрушения потолка в водно-бассейновом комплексе «Акватория» во Владивостоке, сообщили в администрации города.
«Обрушились металлические конструкции на минус втором этаже комплекса на площади порядка 100 квадратных метров», — говорится в сообщении.
Предварительно, пятеро пострадавших были госпитализированы.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья (ст. 238 УК РФ). На месте работают экстренные службы.
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