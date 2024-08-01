«Долговая яма»: можно ли увольняться из компании при наличии IT-ипотеки

Фото: www.globallookpress.com / Sebastian Kahnert

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Действие льготной программы в России продлили до 2030 года. Но условия были изменены.

В Минцифры России ответили на информацию о том, что IT-специалисты не смогут покинуть место работы, не погасив досрочно льготную ипотеку. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

«Неправда. Переходить в другие IT-компании на протяжении всего срока ипотеки можно неограниченное количество раз. Главное, чтобы они были аккредитованными и получали налоговые льготы», — сообщили в пресс-службе Минцифры.

Отмечается, что при увольнении из одной организации у специалиста будет шесть месяцев, чтобы устроиться в другую. На протяжении всего этого времени льготная ставка по IT-ипотеке будет сохраняться.

В Минцифры подчеркнули, что правило про работу на одну корпорацию в течение пяти лет при наличии IT-ипотеки было заложено в льготной программе изначально, однако позже его изменили на более щадящее — до погашения ипотеки специалисту необходимо продолжать работу в IT-отрасли.

Ранее российское правительство приняло решение о продлении IT-ипотеки до 2030 года. Максимальная ставка по ней достигает 6% годовых (при этом она может быть снижена за счет банковских и региональных льгот), а максимальная сумма кредитования — девять миллионов рублей. Воспользоваться IT-ипотекой можно во всех регионах России, кроме Москвы и Санкт-Петербурга.

Ранее 5-tv.ru передавал слова главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной о снижении ставок по ипотеке.