Ампутация? Адвокат Эдварда Била рассказал о состоянии сломанной ноги блогера

Адвокат Шаро: нет точной информации от врачей, что будет с поломанной ногой Била

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Весной пострадавший упал с самоката и получил тяжелую травму нижней конечности.

О состоянии сломанной ноги блогера Эдварда Била врачи точных сведений не дали, сообщил 5-tv.ru его адвокат Хамзат Шаро. Ранее в некоторых Telegram-каналах появилась информация о том, что блогеру может грозить ампутация ноги из-за ухудшения ее состояния после открытого перелома. Госпитализировали Била вечером 31 июля.

«Врачи дали какую-то промежуточную информацию, пока не ясно, к чему это все приведет, мы ждем дополнительную информацию о том, что будет в дальнейшем с ногой Эдуарда», — отметил Шаро.

Еще весной Бил упал с самоката и получил открытый перелом нижней конечности. У него была содрана часть кожи, поэтому произвели пересадку лоскута с брюшной части тела. Для сращения кости была вставлена спица.

Блогер должен был проходить длительную реабилитацию. Врачей Эдуард Биль послушал и регулярно их посещал.

«19 июля мой подзащитный был признан виновным в совершении мелкого хулиганства, и он был отправлен в спецприемник № 1. До вчерашнего дня он находился там. 30 июля ему было предъявлено новое обвинение в совершении правонарушения, предусмотренного частью первой статьи 20.2.2 КоАП РФ», — добавил адвокат.

Эдварда Била арестовали на 14 суток за нарушение общественного порядка. Уточняется, что он вместе со своим другом, который также арестован на этот же срок, находился в центре Москвы и принимал участие в массовом сборе граждан. Некоторое время спустя собравшиеся повздорили и начали драться, все это время сам Бил был одет в полицейскую форму.

По словам адвоката, драка была постановочной, участники — актерами, а одежда — бутафорской. Действие снималось не в общественном месте, а на закрытой территории. Он добавил, что в суде были представлены соответствующие видеоматериалы и данные о состоянии здоровья Била.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что скандальный блогер Эдвард Бил арестован.