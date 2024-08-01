Главу «Военторга» Павлова арестовали на два месяца по делу о мошенничестве

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Суд рассматривал сегодня и вопрос об аресте предполагаемого соучастника.

Суд арестовал руководителя предприятия «Военторг» Владимира Павлова. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала Мещанского районного суда Москвы.

Об аресте Павлова ходатайствовало следствие. Глава «Военторга», согласно решению суда, отправлен в СИЗО на два месяца, до 30 сентября.

Помимо этого, поступил запрос на арест возможного соучастника Павлова — предпринимателя Тимура Исакова. Фигурант также отправлен судом в СИЗО до 30 сентября.

МВД России 1 августа сообщило, что руководителя АО «Военторг» Владимира Павлова и бенефициара подконтрольных организаций задержали по делу о хищении особо крупной суммы при заключении государственных контрактов. Позже поступала информация, что суд в Москве арестовал имущество фигурантов этого уголовного дела.

По итогам судебного заседания Российская Федерация была признана потерпевшей стороной. Однако, по словам адвоката Павлова, в контрактах стояла не его подпись, поэтому защита обвиняемого настаивала на домашнем аресте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что к делу «Военторга», предположительно, относится и арестованный ранее бывший замминистра обороны Дмитрий Булгаков, подозреваемый в коррупции.