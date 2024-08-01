Лопнуть от шока: вздутие живота может указывать на страшное заболевание

PLOS Medicine: вздутие живота у человека может указывать на рак в течение года

Фото: www.globallookpress.com / uwe umstätter

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Смертельный диагноз способен настигнуть человека в течение года.

Британские ученые заявили, что как минимум в 2,2% случаев у людей, которые жаловались врачу на вздутие или боли в животе, в течение года диагностировали рак. Результаты своего исследования специалисты опубликовали в научном журнале PLOS Medicine.

Так, они изучили данные 400 тысяч британцев и обнаружили неутешительные результаты. Каждый 50-й пациент, который обратился к врачу из-за болей в животе или вздутия, получил неутешительный диагноз.

Ученые объяснили это тем, что риск возникновения рака у человека повышается с возрастом. Специалисты указали, что не стоит медлить именно в том случае, если ранее человек уже обращался к врачу с жалобами на боли в животе или вздутие.

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