СМИ узнали об отъезде Гершковича и Уилана из России в рамках обмена

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Американцы были приговорены российскими судами к 16 годам лишения свободы за шпионаж.

Журналист The Wall Street Journal (WSJ) Эван Гершкович и бывший морской пехотинец США Пол Уилан покинули Россию в рамках обмена заключенными, участие в котором приняли несколько стран. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

«Россия освобождает репортера Wall Street Journal Эвана Гершковича и бывшего морского пехотинца США Пола Уилана в рамках крупного обмена пленными. Мужчины <…> направляются в пункты назначения за пределами России», — говорится в материале.

Предполагается, что Россия также освободит российско-американскую радиожурналистку Алсу Курмашеву и автора газеты The Washington Post Владимира Кара-Мурзу*. По информации СМИ, США и другие страны должны вернуть России других заключенных. При этом не уточняется, кто войдет в этот обмен.

Ранее словенский канал N1 писал, что в процессе обмена заключенными могут принять участие Россия, Белоруссия, Германия, США, Словения и еще ряд стран. По информации СМИ, российская сторона может вернуть отбывающего срок в Германии россиянина Вадима Красикова, также в Россию могут быть отправлены Артем и Анна Дульцевы, осужденные по делу о шпионаже.

В Кремле сегодня сообщения о возможном обмене заключенными комментировать не стали.

«По-прежнему у меня нет никаких комментариев по этой теме», — заявил в беседе с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Тем временем два борта специального летного отряда «Россия» на фоне сообщений об обмене вылетели из московского аэропорта Внуково в сторону Турции. В этот день из Калининграда вылетел самолет с номером, который ранее использовался при обмене заключенными.

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Обвиненные в шпионаже: уголовные дела Гершковича и Уилана

В середине июля журналиста WSJ Эвана Гершковича приговорили к 16 годам колонии за шпионаж. Сотрудника американского издания задержали в Екатеринбурге 30 марта. Гершковича поймали с поличным в то время, как он осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса. В тот же день Лефортовский суд Москвы арестовал Гершковича по подозрению в шпионаже, а 7 апреля репортеру предъявили официальное обвинение. Гершкович свою вину не признал.

Американец Пол Уилан также был приговорен в России к 16 годам лишения свободы. Такое решение суд вынес в июне 2020 года. Уилан был задержан в Москве еще в конце декабря 2018 года. Против американца возбудили уголовное дело о шпионаже. С момента вынесения приговора США принимали попытки обменять Уилана по схеме обмена заключенными. В феврале 2024 года Энтони Блинкен провел телефонный разговор с Уиланом, в котором отметил, что работа по возвращению американских граждан в Вашингтоне продолжится.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что американец Пол Уилан заявил о предательстве США.

* — признан иноагентом в России