Ребенка вытащили из-под завалов рухнувшего дома в Нижнем Тагиле
Сотрудники МЧС РФ спасли ребенка из-под завалов дома в Нижнем Тагиле
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
В каком состоянии он находится?
Сотрудники МЧС России спасли ребенка из-под завалов частично рухнувшего дома в Нижнем Тагиле. Кадры с места происшествия опубликовали в Telegram-канале ведомства.
Можно заметить, как пострадавшего несовершеннолетнего спасатели несли на руках, после чего передали его бригаде скорой помощи. В свою очередь, медики погрузили пострадавшего малыша на носилки.
В четверг, 1 августа, около 10:30 в Нижнем Тагиле прогремел мощный взрыв. На улице Серебрякова рухнула часть пятиэтажки из-за взрыва газа.
Согласно последним данным, при обрушении дома пострадали 12 человек, из них шестеро детей. На месте ЧП продолжают работать спасатели и разбирать завалы. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности.
Психологи ведомства оказывают необходимую помощь жильцам, оставшимся без крыши над головой. К поисково-спасательным работам привлечены шесть кинологических расчетов. Всего задействованы более 220 специалистов и 55 единиц техники. По поручению главы МЧС России Александра Куренкова в Нижний Тагил вылетела дополнительная группировка специалистов.
В гостиницах уже развернуты два пункта временного размещения.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как жители рухнувшей в Нижнем Тагиле пятиэтажки узнали о ЧП.