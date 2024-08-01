«Я сам это выбрал»: звезда «Холопа» Бикович о главном плюсе своей популярности

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; 5-tv.ru

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Актер продолжает сниматься в кино, несмотря на свой статус отца.

Актер Милош Бикович назвал самым главным плюсом своей популярностью возможность заниматься любимым делом. Об этом звезда рассказал корреспонденту 5-tv.ru на VK Fest 2024.

«Самый большой плюс, что я могу донести — заниматься своим делом», — заявил звезда «Холопа».

Бикович также признался, что с его стороны было бы неприлично говорить про минусы своей популярности. Дело в том, что он сам выбрал для себя стезю актера.

Стоит упомянуть, что Бикович в свои 36 лет продолжает сниматься в кино и сериал, хотя еще в начале года актер впервые стал отцом. В феврале 2024 года звезда фильма «Вызов» опубликовал фото своего сына — его артист назвал Василием.

Бикович не привык раскрывать подробности личной жизни, но изменил подход в начале июля. Тогда он привез из Белграда в столицу России свою жену Ивану вместе с наследником. Он показал фото, на котором видно, как гуляет по подмосковному лесу с коляской.

Ранее 5-tv.ru писал, в каких местах Милош Бикович отказывается фотографироваться с поклонниками.