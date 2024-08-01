Рано давать оценку: в Совфеде России высказались о мирном плане Трампа

Матвиенко: в России не знают, в чем заключается мирный план Трампа по Украине

Фото: www.globallookpress.com / White House

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Американский политик не раз заявлял, что может завершить конфликт на Украине за 24 часа.

Россия не знакома с мирным планом по Украине, который предлагает кандидат в президенты США Дональд Трамп. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе пресс-конференции по итогам работы весенней сессии.

Матвиенко подчеркнула, что никто точно не знает, в чем состоит план американского политика.

«Интерпретаторов, трактовщиков мыслей Трампа по поводу мирных переговоров по Украине уже больше, чем сыновей лейтенанта Шмидта», — подчеркнула глава Совфеда.

Матвиенко также добавила, что Россия действительно хотела бы услышать, что именно предлагает Трамп, а уже потом принимать решение и давать плану экс-президента США оценку.

Дональд Трамп неоднократно заявлял, что решил бы российско-украинский конфликт за 24 часа, если бы вернулся к должности американского президента. Весной 2024 года крупные западные СМИ сообщили, что политик разработал план по решению конфликта на Украине. Точные детали этого плана до сих пор не раскрыты, однако приближенные Трампа сообщали, что Киеву предоставят большее количество вооружения при условии начала мирных переговоров. В то же время США предупредят Россию об усилении поддержки киевского режима, если Москва откажется от переговоров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп назвал Демократическую партию США виновниками выхода Джо Байдена из президентской гонки.