«Инструмент для дестабилизации»: в каких фильмах никогда не станет сниматься Бикович

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Артист объяснил свою принципиальную позицию.

Актер Милош Бикович не стал бы сниматься в кино, подтекст которого направлен на разрушение в обществе. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на фестивале VK-Fest 2024.

По его словам, он не видит смысла и причин участвовать в подобных проектах. Также актер объяснил, что он понимает под этим.

Так, он не стал бы поддерживать различного рода деструктивные или слишком политически окрашенные тренды в кино. Кроме того, он скептически относится к социально-модным повесткам.

«Это всякие деструктивные, слишком политически окрашенные или социально-модные тренды, которые на самом деле являются политическими», — сказал он.

Артист считает, что подобные повестки лишь прикрываются защитой человеческих ценностей, а на самом деле являются мощным политическим инструментом.

«Они запакованы как некие человеческие ценности, а на самом деле это политический инструмент для дестабилизации и разрушения общества. Я не люблю участвовать в таких проектах», — признался актер.

Ранее 5-tv.ru писал, в каких случаях Бикович отказывает поклонникам в фото.