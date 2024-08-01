Маск раскрыл рецепт своего «окрыляющего» завтрака
Бизнесмен Илон Маск признался, что предпочитает завтракать стейком с яйцами
Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes
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Однако доктор увидел в первом приеме пищи миллиардера важный изъян. В чем он ошибся?
Американский миллиардер и создатель SpaceX Илон Маск предпочитает есть по утрам стейк с яйцами и кофе. Однако врач указал на ключевой изъян в завтраке бизнесмена. Об этом пишет Daily Star со ссылкой на мнение эксперта.
«Но важно учитывать баланс питательных веществ в любом приеме пищи», — предупредил врач Хамдан Абдулла Хамед.
Специалист подробно разобрал завтрак миллиардера в комментарии под опубликованным Маском постом в соцсети X. Врач согласился с ним, что подобный прием пищи и правда имеет «окрыляющий» эффект. Так, стейк и яйца работают на рост мышц благодаря витаминам и белкам, а кофе придает бодрость. Однако все это даст кратковременный эффект, предупредил специалист.
Врач подчеркнул, что в утреннем приеме пищи бизнесмена не хватает клетчатки, а именно фруктов и овощей. Они крайне важны для правильной работы пищеварительной системы.
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