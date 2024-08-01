Трясина вместо дороги: в Якутии размыло участок федеральной трассы «Колыма»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Daniel Vogl; 5-tv.ru

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Прокуратура уже начала проверку.

На участке федеральной трассы «Колыма» в Якутии на большей части магистрали и так нет асфальта, а теперь и она вовсе напоминает грязевое болото. В итоге десятки автомобилей вязнут словно в трясине. И, если водителям внедорожников еще как-то удается выбраться из ловушки, то для легковых машин и грузовиков эта задача — из разряда невыполнимых.

Виновата погода: в эти дни регион оказался под ударом интенсивных ливней, которые превратили все в непроходимое месиво.

Многие водители сдались и просто съехали на обочину. Видимо, в надежде, что туда все-таки доберутся дорожные службы и примут экстренные меры для восстановления движения.

Тем временем, условия содержания трассы уже проверяет прокуратура. По правилам, даже не асфальтированные участки должны находиться в надлежащем состоянии и выдерживать капризы природы.