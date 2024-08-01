В Кремле прокомментировали сообщения о сбоях в работе YouTube

Песков заявил, что у него YouTube хорошо работает с телефона

Фото: www.globallookpress.com / Omar Marques

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По словам пресс-секретаря президента, видео платформы нормально грузятся с телефона.

В Кремле прокомментировали сообщениях о сбоях в работе YouTube. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что у него YouTube нормально работает с телефона.

«Ничего не могу сказать. В телефоне работает нормально, все грузится», — заявил представитель Кремля в ходе общения с журналистами.

При этом от рекомендации удобного VPN-сервиса Песков воздержался, заявив, что их очень много и каждый сам должен выбрать себе наиболее подходящий.

Дмитрия Пескова уже спрашивали, возможна блокировка YouTube в России, на что он ответил — таких планов у правительства нет. Сбои в работе он объяснил старыми серверами Google, которые никто не обновлял на протяжении двух минувших лет.

С ночи 1 августа жители Москвы и Санкт-Петербурга сообщают о серьезных сбоях в работе популярного видеохостинга. Больше всего на работу YouTube жаловались именно в столице. О проблемах при загрузке видео также сообщали жители Краснодарского края, Новосибирской, Свердловской и других областей России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Ростелеком» предупредил об ухудшении качества видео на YouTube.