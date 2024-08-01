Обрушение жилого дома в Нижнем Тагиле

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Предварительная причина ЧП — взрыв газовоздушной смеси.

Проверку газового оборудования в доме, часть которого рухнула в Нижнем Тагиле, проводили совсем недавно и никаких нарушения не выявили. Само здание не было признано аварийным. О том, что еще удалось выяснить к этой минуте, рассказал корреспондент «Известий» Даниил Левин.

Полицейские просят разойтись всех, кто собрался на месте происшествия. После повторного обрушения здания находиться даже у ограждающей ленты — небезопасно. Несмотря на риск, спасатели продолжают извлекать пострадавших из-под завалов.

Двух младенцев и одного взрослого обнаружили, уже доставили в больницу. При этом, на месте обрушения слышны крики еще как минимум двоих человек, к которым сейчас пытаются пробраться сотрудники МЧС.

«Были хлопки, очень громкие. Я была в соседнем доме. Я очень испугалась, потому что все побежали сразу. Посмотрела во двор — все люди бегут, грохот. Сначала не поняла, что произошло, а потом увидела по новостям, что такой вот ужас», — рассказывает София Котельникова.

Взрыв в многоэтажном доме в Нижнем Тагиле произошел этим утром. Предварительная причина — хлопок газовоздушной смеси. Возгорания после этого не было. Два подъезда полностью разрушены. По меньшей мере 15 квартир превратились в руины.

«Мне позвонила одноклассница, живет в соседнем доме. И говорит: „У тебя же мама тут живет. Вашего дома больше нет“. Я говорю: „Как нет?“» — рассказывает Кристина Дурницына.

Взрыв был такой силы, что выбиты стекла в соседних домах и ближайшем детском саду. К месту происшествия выехали несколько машин скорой помощи. Из Екатеринбурга направились два вертолета с медицинскими бригадами и передвижной комплекс, оснащенный эвакуационными модулями.

По факту случившегося в Следственном комитете возбудили уголовное дело. Проверку начали сотрудники прокуратуры. Поисково-спасательные работы на месте ЧП продолжаются.

«Сообщение об обрушении двух подъездов жилого дома в Нижнем Тагиле поступило днем 1 августа. Для того чтобы наиболее тщательно установить все обстоятельства инцидента, по этому факту Следственным комитетом по Свердловской области возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности и жизни и здоровья потребителей», — говорит старший помощник руководителя СК РФ по Свердловской области Александр Шульга.

Компания, обслуживающее газовое оборудование в доме, заявила о плановой проверке здания чуть больше месяца назад. На тот момент, уверяют, все системы была исправными. В причинах обрушения разбирается специальная комиссия. Внеплановое обследование в многоэтажках после ЧП власти пообещали провести и в Екатеринбурге.