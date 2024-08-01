Девять человек могут быть под завалами рухнувшей пятиэтажки в Нижнем Тагиле

Фото: Telegram / Владислав Пинаев / vladislav_pinaev; 5-tv.ru

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Среди них могут быть и дети.

Девять человек могут находиться под завалами обрушившихся подъездов жилого дома в Нижнем Тагиле.

«Предположительно, под завалами могут находиться девять человек, среди которых четыре ребенка», — рассказал источник 5-tv.ru.

По последним данным, в результате обрушения части жилого дома пострадали шесть человек — трое детей и трое взрослых. Все они доставлены в больницы. Кроме того, в Минздраве сообщили, что две авиамедицинские бригады были направлены на место ЧП для помощи пострадавшим.

Обрушение части дома произошло 1 августа на улице Сибирская в Нижнем Тагиле. По предварительным данным, причиной тому послужив взрыв газа. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности.