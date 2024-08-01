Фото: www.globallookpress.com / Fred Duval

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Депутат ЕП считает, что именно он способствует разжиганию конфликта между США и Россией.

Президент* Украины Владимир Зеленский распродал всю землю в стране западным корпорациям. С таким заявлением выступил депутат Европейского парламента от Ирландии Мик Уоллес на своей странице в социальной сети X.

«Ты способствовал распродаже украинской земли западным корпорациям. История не будет к тебе благосклонна», — подчеркнул политик.

Так он отреагировал на видеоролик, на котором Зеленский анонсировал новые соглашения с западными союзниками. По словам Уоллеса, самопровозглашенный украинский лидер привел страну к разрушению и к гибели людей.

Уоллес также считает, что именно Зеленский способствует разжиганию конфликта между США, Североатлантическим альянсом (НАТО) и Россией.

На прошлой неделе Зеленский неожиданно для всех заявил, что единственный путь к решению российско-украинского конфликта — это переговоры. Однако все это закончилось красивыми словами, поскольку никаких реальных предложений Зеленский не сделал.

Еще в 2022 году он на законодательном уровне запретил переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, а также публично отверг все предложения, которые Москва делала Киеву.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский не знал украинского языка и насмехался над ним.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти