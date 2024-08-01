Трех человек спасли из-под завалов после обрушения подъезда в Нижнем Тагиле
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Фото: 5-tv.ru
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Часть жилого здания рухнула в результате взрыва газа.
Три человека спасены из-под завалов после обрушения части жилого пятиэтажного дома в Нижнем Тагиле. Об этом сообщили в МЧС России.
На месте произошедшего работают спасатели, проводится разбор завалов. По данным ведомства, в результате взрыва газа обрушились первый и второй подъезды.
В Минздраве России сообщили, что две авиамедицинские бригады были направлены для помощи пострадавшим. По данным 5-tv.ru, их количество достигло шести человек. Среди них три ребенка.
Как отмечает местный портал E1.RU, жилой дом был построен в 1971 году и находится в исправном состоянии.